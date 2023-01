Open day itineranti, ecco le date di gennaio e le proposte della Jovine

Nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 verrà allestito un mercatino dei libri usati, donati dalle famiglie dell’Istituto, che si potranno acquistare con un’offerta volontaria

Open Day itineranti all’Istituto Comprensivo ‘Francesco Jovine’ di Campobasso, dove già da novembre, personale e studenti, sono stati in fermento per far conoscere all’esterno la sicura e confortevole scuola e la sua variegata proposta didattica. Tante le iniziative laboratoriali proposte per destare la curiosità di bambini e adolescenti nei vari campi del sapere e del fare: dalla musica, all’arte, ai giochi linguistici, ai percorsi logico-scientifici. Una scuola, quella di Via Friuli, che negli ultimi anni è in pieno fermento sotto il profilo dell’arricchimento della propria proposta formativa.

Proposta che nel suo complesso spazia dai progetti per la valorizzazione dell’ambiente – con l’allestimento didattico dell’aula natura e dell’orto -, a quelli per il potenziamento delle competenze linguistiche, con la redazione del giornalino scolastico, lo ‘Jovine News’, alle molteplici attività organizzate nell’ambito dei Pon, del coding, dell’e-twinning, della robotica, e poi dei percorsi artistici, come i corsi muisicali, il corso di teatro, l’organizzazione di eventi-spettacolo, e sportivi, come la creazione del gruppo atletico. Insomma una scuola ‘a tutto tondo’ che crede in ciò che fa e ci mette il cuore, l’anima e l’innovazione, senza perdere mai di vista i valori educativi maggiormente fondanti della comunità-scuola.

In occasione degli Open Day del 14 e 15 gennaio verrà allestito un mercatino dei libri usati, donati dalle famiglie dell’Istituto. Sarà possibile visitare il mercatino ed acquistare i libri con un’offerta volontaria sabato 14 gennaio dalle 16 alle 18 e domenica 15 dalle 10 alle 12.

Ecco allora le date degli open day che l’I.C. Jovine offre all’utenza per promuovere una conoscenza ravvicinata dei propri ambienti e delle proprie risorse:

• per la Scuola dell’Infanzia: venerdì 13 Gennaio dalle 16:00 alle 18:00;

• per la Scuola Primaria: domenica 15 gennaio dalle 10:00 alle 12:00; intervento della dirigente scolastica alle 11:30;

• per la Scuola Secondaria di primo grado: sabato 14 gennaio dalle 15 e 30 alle 17 e 30; intervento della dirigente scolastica alle 17.