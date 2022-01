Open Day in modalità telematica all’Istituto comprensivo Jovine di Campobasso

Come le altre scuole della nostra città, anche l’Istituto Comprensivo “F. Jovine” si appresta ad effettuare la seconda data dell’Open day, un momento durante il quale i futuri studenti, e le loro famiglie, avranno modo di conoscere i docenti della scuola che li accoglierà e di I possibili futuri “jovincelli” avranno, inoltre, modo di incontrare, anche se a distanza, gli attuali studenti della Jovine che proporranno loro entusiasmanti attività svolte all’interno della scuola.



L’incontro, a causa del momento pandemico, verrà effettuato on line, attraverso la piattaforma google meet al seguente link https://meet.google.com/cfa-hwhv-jtm (reperibile anche sul sito dell’Istituto).



L’ I.C. Jovine è ubicato in una realtà territoriale ampia (quartieri Colle dell’Orso, San Giovanni e le contrade limitrofe) con la quale si è consolidata nel tempo una valida alleanza educativa al servizio dei ragazzi e delle loro famiglie.



L’edificio centrale, sito in via Friuli Venezia Giulia, è una delle poche strutture scolastiche della nostra città realizzato con criteri antisismici ed ecosostenibili; per la sua posizione è facilmente raggiungibile dai residenti evitando le affollate e trafficate vie del centro, nonché da studenti pendolari che la scelgono grazie alla vicinanza al Terminal bus.



Molta cura viene destinata alla formazione delle classi in entrata, affidata ad un’apposita commissione, al fine di realizzare una distribuzione omogenea degli alunni tra le sezioni, in base a livelli di competenze, genere, scuola di provenienenza, punti di forza e criticità, garantendo quell’armonia delle diversità che diventa ricchezza per tutti.



L’organizzazione delle attività, grazie al numero delle classi e di studenti per classe poco elevato, viene svolta in modo condiviso e collaborativo tra i docenti dell’Istituto Jovine, favorendo quel senso di appartenenza e di solidarietà che ogni comunità educante dovrebbe trasmettere. Tale condizione consente di aderire e partecipare a numerosi progetti, fornendo agli studenti l’occasione di fare esperienze che vanno oltre quelle esperite all’interno delle mura dell’aula, garantendo loro una crescita costante in un ambiente accogliente. Crescita che viene seguita in modo attento e professionale in ogni sua fase.

Non si può non augurare alle famiglie di entrare a far parte al più presto di una realtà così attenta alle singole identità degli studenti, nella quale ogni fiore trova il giusto terreno e le giuste cure per una crescita equilibrata di uomini e cittadini di domani.