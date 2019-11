Open day del centro antiviolenza del Molise

Il 25 novembre la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

«Apriamo le porte per raccontare noi stesse, il nostro percorso fin qui, il lavoro di chi anima le nostre strutture e i nostri progetti. Venite a conoscerci e a scoprire i nostri percorsi di rinascita». L’invito arriva dalle ospiti e dalle operatrici del “Centro Antiviolenza Be Free Molise” che, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha organizzato, in collaborazione con Kairos Cooperativa Sociale di Termoli, momenti di confronto e testimonianze di percorsi di vita e di rinascita che si svolgeranno nel pomeriggio del 25 novembre, a Campobasso, presso la sede del Centro Antiviolenza, in viale Castello n. 72, a partire dalle ore 18:00. «Desideriamo sollecitare la società civile, la comunità, la Stampa locale e il mondo della politica ad affrontare quello che consideriamo la causa e l’origine della violenza maschile contro le donne: una cultura basata sulla negazione e svalutazione delle nostre soggettività. Attraverso la relazione politica tra donne nei nostri luoghi di donne, abbiamo risvegliato, protetto, curato e rianimato le nostre vite. Abbiamo realizzato progetti individuali e collettivi».