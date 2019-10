Open Day all’Istituto Alberghiero di Vinchiaturo

L’iniziativa nell’ambito della giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari

VINCHIATURO. La Presidenza dei Consiglio dei Ministri ha indetto per il 26 ottobre 2019 «La giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari». Si tratta di un valido riconoscimento dell’importanza culturale ed economica che hanno i differenti patrimoni etnografici delle diverse regioni e comunità italiane. L’Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (I.P.S.E.O.A.) di Vinchiaturo ha voluto riconoscere l’importanza di questa giornata in modo operoso e dinamico, organizzando per l’occasione stand informativi enogastronomici e culturali, curati dagli alunni delle classi quinte coordinati dai docenti organizzatori. L’Istituto alberghiero è sicuramente il luogo per eccellenza della formazione dei futuri promotori della valorizzazione in senso lato del territorio, anche attraverso il turismo enogastronomico. L’evento sarà arricchito da musiche e balli folkloristici della tradizione molisana, grazie alla partecipazione del Gruppo Folkloristico “Il Nuovo Borgo” di Vinchiaturo. Inoltre, tutto il personale e gli studenti saranno lieti di aprire le porte dei laboratori e degli ambienti adibiti alle attività didattiche dei tre indirizzi di studio, Cucina, Sala-Bar e Accoglienza Turistica, offrendo la possibilità di conoscere le opportunità e gli sbocchi professionali che l’Istituto offre. Gli interessati a visitare l’Istituto e ricevere informazioni saranno accolti dalle 15 alle 17 dagli alunni e dai docenti nel primo degli Open Day previsti per l’anno scolastico in corso.

Gianluca Caiazzo