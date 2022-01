One Health: un nuovo approccio per le cure domiciliari

È sempre con grande piacere che “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” ospitano, nella consueta rubrica settimanale il contributo dell’amico Mino Dentizzi, che ringraziano di cuore per la preziosa collaborazione

Italia Longeva, associazione nazionale per l’invecchiamento e la longevità Attiva, è una organizzazione senza fini di lucro istituita nel 2011 dal Ministero della Salute con la Regione Marche e l’IRCCS INRCA per consolidare la centralità degli anziani nelle politiche sanitarie e di welfare, e fronteggiare le crescenti esigenze di protezione della terza età, fascia di popolazione che la pandemia ha mostrato essere ancora più fragile di quanto si potesse nella più pessimistica delle ipotesi. immaginare.

Italia Longeva ultimamente ha presentata la “Indagine 2021 sull’assistenza a lungo termine in Italia” evidenziando dati interessanti sulla diffusione delle cure domiciliari in Italia e sulle difficoltà incontrate dal sistema durante la pandemia.

Dal punto di vista sanitario il territorio è stato il vulnus che la pandemia da Covid-19 ha fatto emergere

con maggiore evidenza, rilevando la diversa capacità di reazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome. Il rafforzamento, l’innovazione e l’integrazione dei servizi territoriali è uno degli obiettivi prioritari della programmazione sanitaria nazionale che affronta la necessità di sviluppare modelli organizzativi integrati e digitalizzati imposti dal mutato contesto socio-epidemiologico.

Di qui la centralità che la prossimità e il potenziamento dei servizi territoriali ha assunto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNrr) con cui si investono 7 miliardi di euro per la riforma del territorio (fondi PNrr). A questi si aggiungono 500 milioni del Piano Nazionale Complementare (PNC) per la definizione di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico secondo l’approccio “One Health”. La One Health è un approccio ideale per raggiungere la salute globale perché affronta i bisogni delle popolazioni più vulnerabili sulla base dell’intima relazione tra la loro salute, la salute dei loro animali e l’ambiente in cui vivono, considerando l’ampio spettro di determinanti che da questa relazione emerge.

La sanità italiana, tramite l’Istituto Superiore di Sanità ha assunto l’impegno nel suo Piano strategico 2021-2023, per promuovere la crescita della capacità multidisciplinare necessaria per le sfide sanitarie complesse a livello nazionale e internazionale, affrontando le lacune rilevanti nella ricerca, networking, integrazione e formazione, attraverso la valorizzazione di tutti i settori coinvolti, inclusi l’ambiente e i settori socioeconomici e la partecipazione di cittadini e comunità tra gli stakeholder al fine di garantire il pieno impatto della One Health. È un tema del quale si parla da molti anni ormai, che ora però ha bisogno di un’accelerazione per la sua “messa a terra” diffusa.

Per fare questo, ci sono due parole magiche da mettere in pratica: integrazione e digitalizzazione. Con la digitalizzazione dei servizi socio-sanitari si porta l’assistenza nelle case di tutte le persone, con particolare riguardo alle cronicità, si innovano e si valorizzano le competenze di tutte le professioni sanitarie, modificando contestualmente i vecchi modelli organizzativi e contribuendo alla sostenibilità del sistema nel suo complesso.

L’assistenza domiciliare può rappresentare il campo ideale per la sperimentazione di questo nuovo modello di salute e di sanità.

Le cure domiciliari rappresentano un’opzione sostenibile e alternativa al ricovero ospedaliero, laddove sussistano condizioni di eleggibilità, e il carico assistenziale sia sostenibile e compatibile con l’erogazione di cure sociosanitarie presso il domicilio del paziente. Nel sistema di cure domiciliari vengono ad integrarsi numerose competenze professionali di carattere sociale e sanitario. Tra di esse i medici di medicina generale, gli infermieri, i fisioterapisti, gli assistenti sociali, medici specialisti, e psicologi. Il fine ultimo è quello di garantire ai pazienti l’assistenza necessaria presso la propria abitazione, luogo ideale della guarigione, o per agevolare la dimissione ospedaliera, completando e proseguendo in tale maniera trattamenti complessi, altrimenti eseguibili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura residenziale.

Oggi sono assistiti a casa 385mila cronici ultra 65enni, numero molto lontano da quello che sarebbe necessario per garantire un’esistenza adeguata di tante persone fragili e delle loro famiglie. Infatti, indicano una copertura del 2.7% degli ultra sessantacinquenni, non confrontabile con il valore del 10% posto come obiettivo dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

Le Regioni hanno ricevuto dal ministero della Salute il riparto dei fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di quelli italiani del Piano complementare, che prevedono una diversa ripartizione tra Nord e Sud degli interventi su case e ospedali di comunità.

Sono andati in tutto 8 miliardi e 42 milioni di cui 6.592 milioni dai fondi europei del PNRR e 1.450 sul Fondo complementare-PNC, tutto italiano, previsti dal decreto legge 59 di quest’anno. Gli interventi con fondi europei vanno a finanziare per 204 milioni l’assistenza domiciliare (“casa come primo luogo di cura e telemedicina”).

Le indicazioni del PNrr mirano, infatti, ad allinearci entro il 2026 ai valori di altri paesi europei; in Germania il 13% degli anziani riceve cure domiciliari. Peraltro, nei paesi del Nord Europa 1 over80 su 3 è assistito a casa.

Il potenziamento dell’assistenza domiciliare costerà 2,72 miliardi per raggiungere il 10% degli anziani. Si tratta nel complesso di assistere nel 2026 complessivamente 1.509.814 anziani per una spesa media annua di circa 1.980 euro a persona anche se i costi variano a seconda della frequenza delle visite necessarie: si va da un minimo di una visita al mese fino ad un massimo di 15 giorni al mese nel caso di cure palliative.

Entro il secondo trimestre del 2022 è invece prevista l’approvazione delle Linee guida contenenti il modello digitale per l’implementazione dell’assistenza domiciliare.

Per garantire la crescita dell’assistenza domiciliare, i costi per il personale cresceranno rispetto all’anno precedente di 578 milioni nel 2022 fino ad arrivare ad un incremento di 1.599.979.366 euro nel 2026, rispetto al 2021.

Lo scenario è preoccupante, anche perché un cambiamento così drastico della qualità e quantità del servizio dovrebbe essere raggiunto in 4 anni.

I problemi sorgeranno nel 2027 quando non saranno più disponibili le risorse del Recovery Plan. Mancheranno per il personale 1,1 miliardi, che il PNRR afferma di reperire con i risparmi che deriveranno dalla riorganizzazione sanitaria che punta alla riduzione delle ospedalizzazioni ad alto rischio di inappropriatezza relative alle malattie croniche, alla riduzione degli accessi inappropriati nei pronto soccorsi relativi ai codici bianchi e verdi ed alla riduzione della spesa farmaceutica relativa a tre classi di alto consumo di farmaci. Ma sembra davvero poco probabile reperire una cifra così importante con delle riorganizzazioni su cui si sta già lavorando da anni.

Ma l’aspetto che più preoccupa è che secondo il Recovery Plan non cambierà la tipologia di cure domiciliari che verranno erogate. Attualmente le ore di assistenza domiciliare che mediamente vengono erogate ad ogni anziano è di sole 18 ore annue. Questo significa che le cure domiciliari vengono erogate solo per due o tre mesi, magari di seguito ad una dimissione ospedaliera. Ciò significa che tutte le persone non autosufficienti che hanno bisogno per anni delle cure domiciliari sono estromesse da questo tipo di assistenza. Il Recovery plan doveva determinare una svolta su questo fronte garantendo tutta l’assistenza per tutto il tempo necessario agli anziani bisognosi ed in particolare ai numerosissimi malati non autosufficienti. Ed invece una attenta analisi sui costi del PNRR previsti per le cure domiciliari ha permesso di verificare che il costo medio previsto dal PNRR per ogni assistito a casa è lo stesso di adesso. In questo modo il numero totale di anziani assistiti a domicilio aumenterà di 807.970 unità (certamente non poco) ma la intensità dell’assistenza rimarrà la stessa di adesso, senza la garanzia della continuità dell’assistenza. Concedendo nuove risorse ma mantenendo invariato il modello, non si farà altro che riprodurre i problemi attuali su scala maggiore.

Inoltre, nulla si dice sulla necessità di affiancare agli interventi domiciliari di natura medico-infermieristica anche quelli, oggi marginali, di sostegno nelle attività fondamentali della vita quotidiana, che la non autosufficienza preclude all’anziano di poter compiere da solo. Ciò implica la messa in campo anche di un intervento sociosanitario o sociale con figure diverse da quelle infermieristiche e l’affiancamento e il supporto anche dei soggetti quotidianamente impegnati ad affrontare le limitazioni dell’autonomia dell’interessato, cioè i caregiver e le assistenti familiari. Insomma mettere in pratica il processo di integrazione di due ambiti centrali del nostro sistema di Welfare come sanità e sociale: una integrazione della quale si parla da anni e sulla quale si è scritto molto anche in termini normativi, ma che ancora stenta a partire.

DOTT. MINO DENTIZZI

Specialista in geriatria, gerontologia e psicologia clinica.

Presidente Comitato pro Cardarelli