Non si placa l’ondata di furti che in questi giorni (e notti) sta agitando le festività di molti molisani in provincia di Campobasso.

Dopo quelli di Cercemaggiore di un mese fa, quelli di Toro della notte di San Silvestro, è il momento di Vinchiaturo. Notizie ufficiose dicono che da poco sono stati scoperti altri furti in appartamento.

D’altronde le forze dell’Ordine, già un mese fa ebbero modo di lanciare un appello a tutti i cittadini affinché prestassero maggiore attenzione specialmente in questi giorni di festa, quando furti e truffe si verificano con maggiore incidenza. Non perché Polizia e Carabinieri abbiano doti divinatorie, ma perché è statisticamente provato che in questi periodi si registra sempre una recrudescenza di questi fenomeni criminali.