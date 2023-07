Ondata di calore in Molise: territorio sotto la minaccia di incendi, squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro

Il Molise, insieme al resto del centrosud d’Italia, sta affrontando un periodo di temperature elevate (CLICCA QUI PER CONOSCERE IL RECORD DI OGGI IN MOLISE) che da più di due settimane stanno mettendo a dura prova la popolazione e il territorio. Le alte temperature non solo opprimono la gente, ma rappresentano anche un serio rischio per gli incendi, con il territorio colpito da piccoli roghi alimentati da folate dl vento.

Le squadre dei Vigili del Fuoco e squadre A.I.B. sono al lavoro incessantemente per fronteggiare episodi di particolare rilevanza. Il primo incendio ha preso fuoco a ridosso della fondovalle del Sinarca, sulla vecchia strada al bivio per Montenero di Bisaccia. Questo primo rogo ha creato allarme e richiede un intervento rapido ed efficace da parte delle forze di emergenza.

Il secondo incendio, altrettanto allarmante, si è sviluppato tra Bonefro e il bivio per Rotello, una zona particolarmente vulnerabile data l’elevata temperatura registrata oggi. La situazione risulta particolarmente critica e richiede un coordinamento tempestivo tra le squadre di soccorso per contenere le fiamme e limitare i danni.

Consapevole del pericolo incombente, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso ha adottato misure preventive da giorni, potenziando l’organico al fine di garantire una risposta pronta ed efficace in caso di emergenze di maggiore rilievo.

La popolazione molisana è invitata a prestare estrema attenzione e a seguire tutte le indicazioni delle autorità locali per prevenire ulteriori incendi. Lanciamo un appello alla massima responsabilità nell’utilizzo del fuoco all’aperto e chiediamo a tutti i cittadini di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio al numero di emergenza.

L’ondata di calore, che sta causando disagi e mettendo a rischio il patrimonio ambientale del Molise, è un chiaro segnale dell’importanza di affrontare seriamente il tema dei cambiamenti climatici e dell’adozione di politiche di mitigazione e prevenzione. Solo attraverso un impegno collettivo e una maggiore consapevolezza, potremo proteggere la nostra terra e garantire un futuro sicuro per le generazioni a venire.