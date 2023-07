Ondata di calore, a Campobasso incremento dei decessi

Il caldo torrido che ha interessato nel mese di luglio Campobasso ha determinato un incremento della mortalità associata ai giorni di ondate da calore. E’ il dato che emerge dai risultati dei Sistemi di allarme (Hhwws), del Sistema sorveglianza della mortalità giornaliera (Sismg) e degli accessi in Pronto soccorso, rilevati dal 1/o al 21 luglio e pubblicati il 28 luglio nel Report dal ministero della Salute. Nel capoluogo sono stati osservati 25 decessi tra gli over 65, 7 in più rispetto ai 18 attesi, (calcolati come media per giorno della settimana e numero della settimana dell’anno nel periodo 2015-2019), con una variazione tra decessi osservati e attesi del 39%.