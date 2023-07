Ondata di caldo senza precedenti: 42 gradi di giorno e minime superiori ai 30 la notte

L’apice tra martedì 18 e mercoledì 19 luglio. Il meteorologo Spensieri: oltre al caldo diurno, che come già abbiamo avuto modo di dire raggiungerà facilmente i 41/42 gradi, dovremmo stare attenti anche a quello notturno

E’ l’esperto meteorologo Gianfranco Spensieri, che oramai abbiamo imparato a conoscere quale professionista lontano dai sensazionalismi, a mettere ‘in guardia’ la popolazione molisana.

Non si tratta di ondata di caldo, non parliamo di temperature alte o di afa sulla costa. Qui ci troviamo di fronte a delle previsioni che in Molise non si potevano neppure immaginare. Record storici pronti a sgretolarsi, massime diurne facilmente sopra i 40 gradi ma ciò che sorprende di più sono le temperature minime.

“Per farvi capire a cosa andremo incontro nei prossimi giorni – scrive Spensieri su facebook -evitando frasi sensazionalistiche, allego questa cartina (foto in copertina ndr). Sono le temperature minime attese tra martedì e mercoledì. In teoria, siamo nella fascia oraria più fresca. Valori – ripeto minimi – sui 30 gradi sulle aree costiere addirittura tra 30 e 32 sui settori orientali ma anche all’interno se la passeranno maluccio. La stessa Campobasso tra 25 e 26 gradi. Insomma, oltre al caldo diurno che come già abbiamo avuto modo di dire raggiungerà facilmente i 41/42 gradi, dovremmo stare attenti anche a quello notturno”.