Ondata di caldo, in Molise sfiorati i 41 gradi

Prosegue il caldo intenso sul Molise e in gran parte dell’Italia, tanto che nelle giornate di domani, giovedì 24 agosto, e venerdì 25 agosto con diverse città da bollino rosso, stando al bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. A Campobasso è stato assegnato il bollino arancione per domani e il bollino rosso per venerdì.

Intanto, nella giornata di oggi, dal bollettino di Meteo in Molise e condiviso dal meteorologo, Gianfranco Spensieri sulla sua pagina social, a Venafro si sono registrati 40,8 gradi, mentre ad Ururi, sul settore opposto, 32°. Tutto questo, è «indicativo del fatto – si legge ancora nel post – come l’ondata (ennesima) di calore incida in modo evidente soprattutto sul versante tirrenico».