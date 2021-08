Ondata di caldo in arrivo con punte di 45 gradi. La Protezione Civile: «Massima attenzione per gli incendi»

Il gran caldo in arrivo sull’Italia nei prossimi giorni, con punte di 45 gradi martedì 10 agosto e mercoledì 11 nelle località interne della Sicilia e della Sardegna, potrebbe favorire gli incendi in tutto il Paese e dunque è fondamentale tenere comportamenti corretti e segnalare immediatamente ogni piccolo focolaio. L’appello arriva dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio: «Abbiamo alle spalle giornate impegnative e drammatiche sul fronte della lotta agli incendi — dice — le temperature che ci attendono nei prossimi giorni ci impongono la massima attenzione» e per questo «è fondamentale evitare ogni comportamento che possa generare incendi e segnalare tempestivamente anche roghi di piccola entità».

A partire da oggi, avverte il capo della Protezione Civile, l’Italia sarà interessata da temperature molto alte, che subiranno un aumento su tutto il Centro-Sud «raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì 10 agosto e mercoledì 11 agosto, con valori, nelle località interne della Sicilia e della Sardegna, prossimi ai 45 gradi. Per questo servirà la massima attenzione e la collaborazione di tutte le istituzioni e dei cittadini ai quali «chiediamo la massima collaborazione e cautela» evitando ogni comportamento che possa generare incendi e segnalando tempestivamente anche roghi di piccola entità».

Il Dipartimento della Protezione Civile, insieme a tutto il servizio Nazionale e la flotta di Stato, conclude Curcio, è al lavoro «senza sosta per contenere i roghi che stanno interessando il Centro-Sud. Squadre a terra e canadair sono, anche oggi, fortemente impegnati in Calabria, regione dove purtroppo nei giorni scorsi abbiamo registrato due vittime. Non faremo mancare il nostro supporto alle regioni maggiormente colpite da questi eventi».

Arriva Lucifero, l’anticiclone africano

Il responsabile dell’intensa ondata di caldo che avvolgerà tutto il Paese è l’anticiclone africano chiamato, non a caso, Lucifero. Gli esperti de Ilmeteo.it avvertono che almeno fino a Ferragosto non si intravedono segnali di cambiamento: il caldo in progressivo aumento inizia già domani con i termometri che saliranno grado dopo grado fino a raggiungere punte davvero esagerate. Sotto osservazione saranno ancora una volta il Sud e le due isole Maggiori. Su alcuni tratti della Sicilia si salirà addirittura fino a valori di 47/48°C. Ben oltre i 40°C anche in Sardegna e su molti tratti del Mezzogiorno come in Calabria e in Puglia. Ma i termometri saliranno bene anche al Centro-Nord dove tuttavia non si toccheranno valori così elevati anche se ci penserà il fenomeno dell’afa a complicarci la vita. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni di domani.

Nord

Residui temporali sui settori alpini orientali, specie nel corso della mattinata. La pressione è meno salda sulle Alpi: qualche rovescio pomeridiano potrà interessare i settori montuosi del bellunese, poi l’Alto Adige; fenomeni in attenuazione nel corso del tardo pomeriggio. Altrove avremo un più ampio soleggiamento, con termometri in deciso aumento. Temperature: valori massimi fino a 30 gradi a Milano, 35 a Bologna.

Centro e Sardegna

Una nuvolosità a tratti anche compatta potrà interessare Toscana e Lazio nel corso del giorno, ma senza fenomeni associati; sul resto dei settori peninsulari, poco nuvoloso. Sulla Sardegna, alternanza tra nubi e schiarite, in un contesto sempre asciutto. Temperature: picchi massimi fino a 35 gradi a Firenze, 33 a Roma

Sud e Sicilia

Al Sud inizia una forte ondata di calore africano, con valori termici in rapido aumento e un ampio soleggiamento da mattina a sera. L’alta pressione africana si espande con sempre maggiore convinzione su tutte le regioni: la giornata risulterà ampiamente stabile e soleggiata, con temperature in costante aumento. Temperature: punte massime fino a 34 gradi a Napoli, 38 a Bari, 36 a Palermo.