Ondata di caldo anomalo a Capodanno: possibili record storici mai registrati

Era stato già annunciato dai meteorologi e ora ci siamo. L’ondata di caldo anomalo si è avvicinata all’Europa portandoo aria calda e molto secca con foschie e nebbie in rinforzo nei bassi strati. A fotografare la situazione è 3bmeteo.com.

Dalla giornata di oggi già la Spagna farà i conti con i primi valori anomali che si registreranno soprattutto nell’Andalusia e nel settore delle Baleari dove si potranno superare abbondantemente i 22-23°C di massima. “Successivamente tra il 29 e il 30 il caldo si propagherà anche alla Francia, l’Inghilterra meridionale e parte dell’Italia, infine tra il 31 e il 1° gennaio 2022 avrà raggiunto anche tutta l’Europa centrale. Per il giorno di Capodanno le anomalie rispetto ai valori normali per il periodo potrebbero essere non troppo lontane da quelle evidenziate nella mappa.

Massime fino a 12/16°C superiori alla media su Spagnasettentrionale, Francia, Italiacentro settentrionale, Germania, regioni Alpine compreso l’Austria. Anomalie importanti anche sul resto della Spagna, Italia, Inghilterra ed Europa orientale. Sostanzialmente eccetto che sull’estremo Nordesttutta l’Europa sarà sopra media. L’anomalia riguarderà soprattutto le zone collinari e montuose dove foschie e nebbie non potranno limitare l’azione del sole, per i settori di pianura e quelli vallivi tutto dipenderà dallecondizioni microclimatiche locali ma in linea di massima anche laddove il rialzo sarà contenuto, saremo sempre sopra media.

L’evento assumerà caratteri di eccezionalità sia per la durata, che potrebbe essere superiore ai 4-5 giorni che per estensione areale. Un balzo indietro della stagione invernale che in alcuni casi e sicuramente in montagna, assumerà connotati addirittura tardo estivi.

Paradossalmente tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2022 potrebbero non esserci gelate notturne su gran parte delle Nazioni. Molti record storici potrebbero essere battuti a livello locale, ma tutto andrà poi valutato a fine evento. Difficile se non impossibile trovare qualcosa di simile nel passato recente che abbia riguardato così tante Nazioni tutte assieme”.

FOTO: 3BMeteo