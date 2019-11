On line il nuovo sito della Fanelli: «Rapporto più diretto con i cittadini»

Sarà possibile consultare tutti i contenuti istituzionali e multimediali dell’attività politica dell’esponente Dem

CAMPOBASSO. È on line il nuovo sito Internet della consigliera regionale del Pd, Micaela Fanelli, all’indirizzo www.micaelafanelli.com. «Da oggi sarà possibile consultare tutti gli atti, i video, i contenuti istituzionali e multimediali della mia attività politica – ha scritto in un post sul suo profilo social ufficiale – in particolare quella messa in atto in qualità di consigliere regionale del Molise. Trasparenza, ma soprattutto interazione e capacità di ascolto. Quello che chiedo è di essere parte di questo progetto che nasce dalla consapevolezza che i cittadini debbano valutare il nostro operato quotidianamente essendo continuamente informati sull’attività istituzionale che svolge chi ha ottenuto la fiducia degli elettori».

Sul portale telematico anche l’attività amministrativa dell’esponente Dem attraverso «mozioni, interrogazioni, ordini del giorno e proposte di legge. Gli atti presentanti in Consiglio regionale potranno così essere consultati, scaricati e valutati in tempo reale con la possibilità di inviare suggerimenti e commenti. Il tutto in un’ottica di rapporto diretto e circolare con i cittadini, che avranno anche la possibilità di iscriversi e ricevere la mia newsletter. Attraverso il nuovo sito web – ha concluso la Fanelli – sarà anche possibile accedere a tutte le piattaforme social: Facebook, Twitter, Instagram, il canale YouTube e restare aggiornati sulle notizie più importanti che riguardano la mia attività in Regione».