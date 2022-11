Omotransfobia: è online lo spot del centro Molise Lgbt

Lo spot racconta casi di discriminazione affrontati in Molise da parte dell’associazione Arcigay Molise e mostra come oggi, dopo tanti anni di richiesta, tali episodi possano essere affrontati con un apposito servizio.Il progetto è stato ammesso a finanziamento dall’ Ufficio Antidiscriminazioni Razziali-Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha permesso l’apertura di un Centro destinato al supporto di vittime di omofobia e transfobia in MoliseIl Centro è presente a Campobasso in Viale del Castello 68 e Isernia in Viale dei Pentri 159.Tutti gli orari di apertura sono riportati sul sito www.molise.lgbtPer informazioni e prenotazioni: centrolgbt@molise.arcigay.it – 3347073204

https://www.facebook.com/ArcigayMolise/videos/668059251474755/