Omicidio via Vico, l’indagato rompe il silenzio per dare la sua versione dei fatti

CAMPOBASSO. Qualcosa si muove nell’ambito dell’omicidio di Natale. L’indagato 37enne, Gianni De Vivo, in accordo col suo legale Mariano Prencipe, potrebbe a breve rendere dichiarazioni ai magistrati relativamente alla sua posizione.

Dunque il collegio difensivo si riserva di presentare istanza anche se ancora è ovviamente top secret quale sarà il contenuto delle dichiarazioni stesse. Lo stesso De Vivo, in sede di interrogatorio di garanzia, scelse di non rispondere alle domande del giudice delle indagini preliminari che, di lì a breve, convalidò il fermo disponendo confermando la custodia cautelare in carcere.

De Vivo è recluso nel penitenziario di Benevento. E’ lui il principale indiziato dell’omicidio del 38enne di Campobasso, Cristian Micatrotta, attinto per strada da un colpo mortale inferto alla gola con un coltello la notte della Vigilia di Natale sulla rotonda di via Vico nel capoluogo di regione.

All’inizio i magistrati inquirenti parlarono di una lite scoppiata fra l’indagato ed altre tre persone, fra le quali la vittima, per un presunto scambio di droga. Anche se i legali dei familiari di Micatrotta, Fabio Albino e Domenico Fiorda, hanno sempre ribadito che Cristian non aveva mai avuto a che fare con spaccio di droga, sottolineando che la vittima era incensurata. E soprattutto benvoluta da tutte le persone che avevano avuto la fortuna di conoscerlo ed amarlo.