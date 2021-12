Omicidio via Vico, Gianni De Vivo resta in carcere. Arresto convalidato

La decisione era nell’aria, ma era necessario aspettare l’ufficialità.

Gianni De Vivo, il 38enne di Campobasso unico indagato per l’omicidio di Cristian Micatrotta, resta in carcere. Il gip del Tribunale di Campobasso ha convalidato il fermo e disposto l’arresto in regime di custodia cautelare in carcere (a Benevento) a suo carico.

Le lacrime versate durante l’interrogatorio di garanzia di ieri 27 dicembre (LEGGI QUI L’ARTICOLO) rappresentavano una tacita ammissione, anche se gianni De Vivo, assistito dall’avvocato Mariano Prencipe, aveva scelto di non rispondere alle domande del magistrato inquirente.

Per la pubblica accusa è stato lui a sferrare la coltellata che ha tolto la vita a Cristian.