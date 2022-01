Omicidio via Vico, entra in gioco il Ris su coltello, smartphone, indumenti e sangue

La Procura di Campobasso chiede accertamenti tecnici “irripetibili” e affida incarico al Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma (Ris). L’indagato Gianni De Vivo trasferito in carcere a Campobasso

Sono “accertamenti irripetibili” quelli che ha disposto la Procura di Campobasso in merito all’omicidio di via Vico avvenuto la notte della Vigilia di Natale nel capoluogo di regione in cui ha perso la vita il 38enne Cristian Micatrotta, attinto da una coltellata alla gola.



Il Sostituto Procuratore Elisa Sabusco, titolare delle indagini, affiderà al Reparto Invetigazioni Scientifiche di Roma un gruppo di elementi che appartengono alle indagini (coltello usato per l’omicidio, indumenti dell’indagato – Gianni De Vivo – della vittima e di alcune delle persone informate sui fatti) oltre ai cellulari e alla messaggistica social usata prima e dopo l’omicidio.



Un coltello da cucina (arma del delitto), tracce ematiche sugli indumenti, smartphone, verranno messi sotto la lente degli investigatori del Ris di Roma nel tentativo di non lasciare nulla al caso.



E si tratterà di verifiche che non saranno ripetibili, quindi si comprendono bene delicatezza e complessità degli accertamenti tecnici di fondamentale importanza che finiranno in sede di giudizio e saranno utili sia alla pubblica accusa, sia alla difesa di De Vivo (rappresentata dagli avvocati Prencipe e Stellato) e sia alla parte civile, rappresentata per la famiglia della vittima dagli avvocati Fabio Albino e Domenico Fiorda. Tutti potranno nominare periti di parte.



C’è il massimo riserbo sulle indagini, ma si apprende come indiscrezione che l’indagato Gianni De Vivo pare sia stato trasferito dal carcere di Benvento a quello di Campobasso.