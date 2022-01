Omicidio via Vico, a giorni attesa un’altra svolta. La difesa fa le sue mosse

E’ attesa entro il 6 gennaio la decisione dell’avvocato difensore Mariano Prencipe se presentare o meno istanza al Tribunale delle Libertà di nullità o revoca della misura cautelare applicata nei confronti del 37enne Gianni De Vivo, indagato nell’ambito dell’omicidio di Cristian Micatrotta, il 38enne assassinato la notte fra il 24 e il 25 dicembre 2021 sulla rotonda di via Vico a Campobasso. Un passo importante per capire meglio strategie di difesa e accusa per un episodio che ha sconvolto l’intera regione per la sua brutalità. (LEGGI QUI ARTICOLO)