Omicidio stradale di Colli, i Carabinieri sequestrano una moto

In merito all’omicidio stradale di Paolo Marchesani, a Colli a Volturno, ieri sera i Carabinieri avrebbero sequestrato a Venafro tre mezzi , tra cui una moto con il faro anteriore rotto e con evidenti segni di caduta sulla fiancata. La moto apparterrebbe ad un giovane centauro venafrano.

Potrebbe così esserci una decisiva svolta nelle indagini per risalire al responsabile del decesso del 48enne di Colli a Volturno che nel pomeriggio del 1’ novembre ha perso la vita dopo essere stato travolto lungo la Statale 158. Chi lo ha investito non si è fermato a soccorrerlo. Nella serata di ieri a Venafro i carabinieri della locale stazione avrebbero posto sotto sequestro due moto e un’auto. Una delle moto presenterebbe tracce evidenti di un violento impatto con l’asfalto. Un sequestro che sarebbe scaturito anche dalla raccolta delle testimonianze e dalla visione delle immagini registrate da alcune telecamere. Al momento ancora non è chiaro se i mezzi appartengono a un unico proprietario o a più soggetti.