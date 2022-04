Omicidio Sonia Di Pinto, clamorose novità: addetto della pizzeria avrebbe fatto entrare gli assassini nel locale

Una delle 3 persone arrestate per l’omicidio di Sonia Di Pinto dopo essere stata sentita dalla polizia avrebbe permesso alle autorità di identificare e intercettare gli altri due sospetti

Dopo l’arresto di 3 persone per l’omicidio di Sonia Di Pinto, la 46enne di Petacciato brutalmente picchiata il giorno di Pasqua nel ristorante in cui lavorava in Lussemburgo e ritrovata morta la mattina seguente nel ristorante Vapiano in Avenue Kennedy a Kirchberg, emergono scottanti verità.

Secondo le informazioni di RTL, sarebbe stata una persona che lavorava nella pizzeria a permettere l’ingresso nel ristorante agli autori del crimine. Una delle 3 persone arrestate, dopo essere stata sentita dalla polizia, ha permesso alle autorità di identificare e intercettare gli altri due sospetti.

Proprio nella giornata di Ggovedì la polizia giudiziaria avrebbe effettuato le perquisizioni, che hanno poi portato all’arresto di tre persone sospettate di aver partecipato al delitto.