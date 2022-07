Omicidio Serena Mollicone, assolto il giovane venafrano Marco Mottola

I giudici di Cassino hanno assolti tutti e cinque gli imputati per l’omicidio di Serena Mollicone. Tra loro Franco Mottola, che per un lungo periodo di tempo ha vissuto a Venafro, dove gestiva un negozio di giocattoli. In aula dopo la sentenza grida “vergogna” ma anche lacrime a abbracci. I giudici, dopo circa dieci ore di camera di consiglio hanno fatto cadere le accuse per Marco Mottola, il padre Franco, ex comandante dei carabinieri di Arce e la moglie Anna Maria.

I tre erano accusati dell’omicidio di Serena Mollicone, avvenuta nel paese in provincia di Frosinone nel giugno del 2001. Assolti anche Vincenzo Quatrale, all’epoca vice maresciallo e accusato di concorso esterno in omicidio, e l’appuntato dei carabinieri Francesco Suprano a cui era contestato il favoreggiamento.

“Oggi è uscita fuori la verità, lo abbiamo sempre detto che eravamo innocenti”. Così Franco e Marco Mottola, accusati dell’omicidio di Serena Mollicone, hanno commentato a caldo la decisione della Corte d’Assise di Cassino che li ha assolti assieme alla madre Anna Maria. Dopo la pronuncia fuori dal tribunale ci sono stati momenti di tensione con grida “assassini”.