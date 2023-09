Omicidio Santa Maria, niente carcere per Irma Forte

Omicidio di Santa Maria: resta fuori dal carcere Irma Forte. L’anziana donna di Santa Maria del Molise, accusata dell’omicidio del marito, dopo l’annullamento da parte della Cassazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame che, su richiesta del PM, aveva disposto la custodia cautelare in carcere, ottiene dallo stesso Tribunale del Riesame, ieri, in sede di rinvio, la conferma della misura degli arresti domiciliari, evitando ancora una volta di finire in carcere. In giornata la procura farà chiarezza sulla situazione attuale con un comunicato stampa.