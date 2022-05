Omicidio Romina, nulla di fatto all’udienza del riesame a Roma

Richiesta di attenuazione delle misure cautelari per Pietro Ialongo, tutto da rifare. Il tribunale del Riesame di Roma ha rilevato che l’ordinanza di arresto di Pietro Ialongo era stata emessa dal Gip di Latina, mentre avrebbe dovuto formalizzarla il Gip di Frosinone, luogo dell’omicidio. Ragion per cui nuova istanza e nuova discussione davanti ai giudici del Riesame.

Venerdì scade il termine per presentare la nuova richiesta di attenuazione delle misure cautelari e l’avvocato Vincenzo Mercolino conferma la linea: il regime carcerario non è compatibile con lo stato di salute del suo assistito, per cui chiederà gli arresti domiciliari nella residenza di Pizzone, dove vivono i genitori di Ialongo o, in subordine, in una Remsa, struttura specializzata per le cure psichiatriche.