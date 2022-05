Omicidio Romina, in carcere l’ex fidanzato: «Non volevo ucciderla. La amo»

Il 38enne perito informatico avrebbe prima strangolato e poi ucciso a coltellate la ragazza. Poi un giro senza meta fino a Sabaudia dove lo hanno ritrovato i carabinieri cui avrebbe detto: «Volevo suicidarmi annegando nel mare»

«Non volevo ucciderla. La amo». Il 38enne perito informatico, Pietro Ialongo, ha confermato tutti i dubbi degli inquirenti e per lui si sono aperte le porte del carcere del capoluogo pontino con l’accusa di aver prima strangolato e poi ucciso a coltellate l’ex fidanzata, Romina De Cesare, con cui continuava a condividere lo stesso appartamento in via del Plebiscito a Frosinone, seppure la loro storia non avesse più futuro. L’uomo dovrà rispondere del reato di omicidio volontario, in attesa di essere interrogato dal gip. La causa del delitto è la gelosia ossessiva del 38enne.

La confessione di Ialongo resa ai carabinieri nella notte, ha chiarito alcuni aspetti della tragedia. Il 38enne avrebbe scritto la frase che lo inchioda su un bloc notes che polizia e carabinieri hanno rinvenuto nel corso di una perquisizione.

Entrambi sono originari dello stesso paese in provincia di Isernia, Cerro al Volturno: lui svolgeva la professione di perito informatico, e la relazione con Romina era ormai terminata, tanto che lei frequentava un altro uomo. Una situazione insostenibile per il 38enne, che dopo essere stato fermato dai carabinieri in stato confusionale a Sabaudia, trascorsa qualche ora in pronto soccorso a Latina, ha ricostruito le ore precedenti al delitto.

La lite sfociata in tragedia, oltre dieci coltellate che hanno messo fine alla vita della 36enne. Poi un giro senza meta con la sua auto Audi A4, verso il mare, dove casualmente i carabinieri lo hanno ritrovato, seminudo con escoriazioni e graffi, sulla spiaggia. Ialongo non accetta la fine del rapporto con la ragazza, che poche settimane prima sui social postava una foto con cui aderiva alla campagna contro la violenza femminile. Un triste, assurdo presagio di quanto sarebbe accaduto, di lì a poco tempo. Non risulta, comunque, nessuna denuncia da parte di Romina in relazione a minacce ricevute dall’ex.

«Dalle indagini successive – fanno sapere il procuratore di Frosinone, Antonio Guerriero, e quello di Latina, Giuseppe de Falco, in una nota congiunta – emerge un clima di contrasti tra la vittima e l’ex fidanzato, accresciuti a seguito della nuova relazione della donna con un’altra persona. Inoltre, una serie di elementi rinvenuti confermano i presupposti per considerare l’ex fidanzato, indagato del reato di omicidio ai danni di De Cesare. Ad aggravare la situazione di Ialongo, oltre ai graffi e le ecchimosi riscontrati sul corpo e accertati dal medico legale incaricato dalla procura di Latina, anche una busta che l’uomo aveva in mano al momento del suo fermo da cui è stato possibile dedurre elementi indiziari a suo carico per il grave delitto e la sua probabile intenzione di suicidarsi». Infatti, avrebbe detto: «Volevo uccidermi annegando nel mare».

LE TESTIMONIANZE DEI CITTADINI DI CERRO AL VOLTURNO NEL VIDEO IN ALTO