Omicidio Romina, giudizio immediato per il suo assassino

Non ci sarà bisogno di udienza preliminare, Pietro Ialongo comparirà direttamente davanti ai giudici della Corte d’assise, accusato dì omicidio. Il quadro probatorio è chiaro e per questo si passa direttamente al processo, con la prima udienza fissata per il 2 febbraio 2023. Lo ha deciso il gip accogliendo le richieste della Procura nel procedimento per l’omicidio di Romina De Cesare, la 36enne di Cerro al Volturno uccisa con 14 coltellate dall’ex compagno di 39 anni nella casa dove vivevano nel centro storico di Frosinone.

Ialongo – Il 39enne Pietro Ialongo accusato di omicidio aggravato da convivenza e stalking è assistito dall’avvocato Vincenzo Mercolino. La parte offesa è la famiglia di Romina De Cesare, che si è affidata all’avvocato Danilo Leva.

L’omicidio – come noto – risale alla nota tra il 2 e il 3 maggio. A ricostruire i contorni della tragedia, nei mesi scorsi, sono stati la Procura di Frosinone e Latina con gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Frosinone, del Comando dei Carabinieri di Sabaudia, del Dipartimento Operativo, nucleo investigativo della Provincia Comando Carabinieri di Latina.