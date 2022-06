Omicidio Romina De Cesare, oggi saranno ascoltati gli studenti cinesi

Dopo i telefonini e il Dna, ci sarà un altro incidente probatorio nell’indagine sull’omicidio di Romina De Cesare. L’obiettivo è avere un quadro il più completo probabile così da cristallizzare le prove da portare in giudizio contro Pietro Ialongo, 38 anni, il precedente fidanzato della vittima, in carcere con l’accusa di omicidio volontario. Oggi saranno ascoltati i tre studenti cinesi, vicini di casa di Romina e Pietro, in via del Plebiscito. Il bisogno della procura di Frosinone, che ha domandato e ottenuto la nuova misura contro Ialongo, dopo quella provvisoria emessa a Latina nell’immediatezza dei fatti, di sentire subito i cinesi è legata al fatto che i tre potrebbero tornare nel loro Paese d’origine.