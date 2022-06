Omicidio Romina, ascoltati i vicini cinesi: «L’abbiamo sentita urlare»

Ieri terzo incidente probatorio per l’omicidio Romina De Cesare. Ascoltati i vicini di casa cinesi di Romina e dell’ex fidanzato, Pietro Ialongo, accusato dell’omicidio della ragazza. Erano in soggiorno, nel loro appartamento di via Plebiscito. C’era anche un’amica, era passata a trovarli.

Ad un certo punto hanno sentito le urla di una ragazza e poi passi per le scale, nel pianerottolo dello stabile nel cuore di Frosinone. Ma hanno scoperto solo il giorno dopo, quando è venuta fuori la drammatica vicenda, che quelle urla erano di Romina De Cesare, strangolata e pugnalata con diversi fendenti, nella notte tra il 2 e il 3 maggio scorso, dall’ex fidanzato Pietro Ialongo, 38 anni, accusato di omicidio volontario.

Sono stati ascoltati per circa un’ora, ieri pomeriggio, i tre giovani cinesi, tra cui una coppia di fidanzati che da dicembre scorso vive nell’appartamento della palazzina dove è avvenuto l’omicidio di Romina, originaria di Cerro al Voturno, come Ialongo. L’avvocato Vincenzo Mercolino, che assiste Ialongo, ha presentato ricorso al tribunale del Riesame contro le misure restrittive adottate. Ieri l’udienza e il collegio si è riservato di decidere.

Con l’assistenza di un interprete, si è cercato di capire se i vicini di casa avessero sentito qualcosa prima che succedesse la tragedia. Ma soprattutto se avessero captato qualcosa nei momenti in cui Ialongo, secondo quanto dallo stesso confessato, prima cercava di strangolare e poi accoltellava mortalmente Romina.

I tre cinesi hanno riferito di aver sentito le urla di una voce femminile provenire dalle vicinanze dell’abitazione e poco dopo passi per le scale. Essendo una strada trafficata non hanno dato molto peso alla cosa, non si sono resi conto che provenissero proprio da uno degli appartamenti della stessa palazzina e soprattutto non immaginavano che ci sarebbe stato un epilogo così drammatico.

Quello di ieri è stato il terzo incidente probatorio davanti al gip di Frosinone, Antonello Bracaglia Morante, e al pubblico ministero, Barbara Trotta. Nelle scorse settimane infatti, sono stati affidati l’incarico per ricostruire la scena del crimine e trovare tracce di Dna all’interno dell’appartamento di via del Plebiscito, dove è avvenuto l’omicidio,sugli abiti sequestrati e sull’auto di Romina, nonché quello di estrapolare i dati dei telefonini di Romina, di Pietro e anche di uno dei vicini di casa. Romina avrebbe compiuto 36 anni questo mese.