Omicidio Pecorelli: l’arma è stata distrutta, introvabili i proiettili

Rischia di complicarsi ulteriormente la nuova indagine sull’omicidio di Mino Pecorelli, il giornalista di Sessano del Molise ucciso nella capitale il 20 marzo 1979. La procura di Roma, che aveva aperto un nuovo fascicolo dopo l’esposto presentato dall’avvocato Walter Biscotti per conto di Rosita, la sorella 84enne del fondatore di OP, doveva verificare se all’ufficio ‘corpi di reato’ del tribunale di Monza ci fosse, tra le armi in sequestro, anche una Beretta calibro 7.65 silenziata, da comparare con i quattro proiettili che si dovrebbero trovare all’ufficio ‘corpi di reato’ del tribunale di Perugia. Ma i pm romani hanno scoperto che l’arma in questione non esiste più: è stata distrutta nel 2013 (come attesta un verbale recuperato a Milano) e i magistrati sperano, quanto meno, di acquisire alcune fotografie della pistola scattate quando nel 1995 l’arma fu sequestrata a Monza assieme ad altre attribuite all’epoca a Domenico Magnetta, soggetto in passato legato ad Avanguardia Nazionale. Sono inoltre “introvabili” i quattro proiettili, depositati nel magazzino corpi di reato del tribunale di Perugia, con i quali il giornalista venne ucciso. Nell’istanza dei legali della sorella di Pecorelli sono stati sollecitati ai pm romani nuovi accertamenti balistici su alcune armi che furono sequestrate a Monza nel 1995 ad un soggetto in passato esponente di Avanguardia Nazionale. Si tratta, tra le altre, di una pistola Beretta 765 e di quattro silenziatori artigianali. “La perizia sull’arma che potrebbe avere ucciso Mino Pecorelli si farà” hanno comunque sottolineato gli avvocati Walter Biscotti e Claudio Ferrazza. “Esiste ampia documentazione – sostengono i penalisti – sia dei proiettili sia della pistola, che è stata distrutta nel 2015. Ci sono foto a colori e prove di sparo con gli esiti accuratamente conservati. Quindi sarebbe comunque possibile eseguire una comparazione. Esiste materiale di buona qualità con il quale è possibile eseguire le comparazioni disposte dalla procura di Roma”. Le ricerche dei proiettili nell’ufficio corpi di reato del tribunale di Perugia non sono comunque ancora terminate. Dopo un primo sopralluogo che ha dato esito negativo, la digos (incaricata dai pm romani di acquisire i reperti) hanno inviato una relazione ai magistrati. “Domani – ha annunciato l’avvocato Biscotti – mi recherò a controllare altri scatoloni”.