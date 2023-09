Omicidio Micatrotta: terminate le repliche, si attende la sentenza

E’ iniziata alle 9.44 di questa mattina l’ultima udienza in Corte d’Assise per l’omicidio di Cristian Micatrotta avvenuto la vigilia di Natale 2021 in via Vico, a Campobasso. Il pm Viviana Di Palma, che una settimana fa aveva formulato una richiesta di condanna a 21 anni e 3 mesi di reclusione a carico dell’imputato Giovanni De Vivo, ha rinunciato alle repliche. Repliche che invece sono state avanzate da due degli avvocati di parte civile, Fabio Albino e Roberto D’Aloiso, e dall’avvocato difensore di De Vivo, Mariano Prencipe. I primi hanno inteso smontare in pochi minuti la tesi della legittima difesa, insistendo sulla premeditazione del delitto (premeditazione a cui il pm aveva rinunciato, non ritenendo sufficienti gli elementi raccolti per contestarla al termine della requisitoria), mentre il legale dell’imputato ha confermato la non intenzione di uccidere da parte del suo assistito, chiedendone l’assoluzione o in subordine una pena congrua. I giudici popolari si sono quindi ritirati in camera di consiglio per prendere una decisione ed emettere una sentenza. E’ possibile che il verdetto arriverà già questa mattina. (seguono aggiornamenti)