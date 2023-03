Omicidio Micatrotta, seconda udienza: verranno ascoltati nove testimoni

Per capire cosa accadrà in tribunale oggi, 2 marzo, bisogna tornare alla notte tra il 24 e il 25 dicembre del 2021, la notte di Natale, quando in via Vico a Campobasso un uomo venne assassinato, Cristian Micatrotta, 38 anni, venne attinto da un fendente sferrato con un coltello da Gianni De Vivo, di poco più giovane anche lui di Campobasso.

Oggi nell’aula della Corte di Assise si terrà la seconda udienza che lo vede imputato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Una seconda udienza durante la quale verranno escussi 9 testi, sarà il momento in cui verrà cristallizzata la scena dell’omicidio nella sua immediatezza.

Pubblica accusa, avvocato difensori e di parte civile ascolteranno quelle persone che nei minuti successivi all’accoltellamento si trovarono al cospetto di una scena terribile. Verranno ascoltati anche alcuni carabinieri che intervennero sul posto assieme agli operatori del 118. Anche alcune persone che pare abbiano assistito alla concitazione del momento dalla finestra della propria casa.

Una seconda udienza che va ad incardinare un processo che si annuncia anche ricca di colpi di scena. Ricordiamo che in aula non sono ammesse telecamere, i giornalisti potranno assistere nel rispetto delle disposizioni del presidente della Corte e della riservatezza dei familiari e della vittima.