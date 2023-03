Omicidio Micatrotta, schermaglie in aula. Il processo entra nel vivo

Seconda udienza: 5 ore per ascoltare i primi nove testi. Si torna in Tribunale il 30 marzo

E’ stata una udienza lunga e a tratti dolorosa quella di oggi, 2 marzo, in Corte d’Assise a Campobasso. La seconda in ordine di tempo che segna il passo verso il cammino giudiziario che dovrà decretare chi, perché e come è stato assassinato a Campobasso la notte di Natale del 2021 il 38enne Cristian Micatrotta.

Nove i nomi compresi nell’elenco dei testimoni chiamati a deporre e rispondere alle domande del pubblico ministero, degli avvocati difensori e di parte civile. Al cospetto del presidente della Corte e della Giuria Popolare.

L’udienza è partita subito con un accenno di scaramuccia fra gli avvocati della difesa e uno della parte civile. In pratica Mariano Prencipe, che assiste l’imputato De Vivo, ha chiesto che venissero ammesse le trascrizioni delle conversazioni via chat (whatsapp) avvenute venti giorni prima fra il suo assistito e le due persone presenti la notte dell’omicidio. Richiesta che si è scontrata con l’opposizione dell’avvocato di parte civile Fabio Albino.

Poco dopo è iniziata l’escussione dei testi, primi fra i quali, i carabinieri del Radiomobile intervenuti dopo l’accoltellamento. Quindi è stato necessario chiedere ai due sottufficiali dell’Arma di ricostruire nel dettaglio tutte le fasi fino al trasferimento dell’allora indagato De Vivo nella caserma di via Mazzini

Poi è stata la volta del medico del 118 che ha descritto l’intervento dal punto di vista sanitario. E’ stato dunque necessario descrivere alla Corte l’immediatezza dei fatti fino a capire che sulla lettiga dei soccorritori stava per essere adagiato il corpo morente di Cristian.

Una particolare attenzione hanno destato le osservazioni dell’avvocato Albino che ha spesso chiesto ai testi di ricostruire la tempistica della scena dell’omicidio, perché dal momento dell’accoltellamento a quello del primo soccorso c’è una discrepanza in termini di distanza in metri. Elemento non trascurabile, dal punto di vista del legale di parte civile, per aggiungere un ulteriore frammento alla verità dei fatti.

(CLICCA QUI PER LEGGERE L’ANNUNCIO DELL’UDIENZA)