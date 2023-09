Omicidio Micatrotta: non ci fu premeditazione. La condanna a 15 anni verrà appellata

Applicato lo sconto di un terzo della pena a fronte del massimo previsto (23 anni) per il reato di omicidio volontario. De Vivo resta in carcere, ma fra non molto potremmo rivederlo in un’aula di Corte d’Assise d’Appello

Caduta la premeditazione, Gianni De Vivo ha (quasi) automaticamente evitato lo spettro dell’ergastolo previsto e punito nel caso della contestazione di omicidio volontario. Sarebbe stato esagerato? Improponibile anche come solo ipotesi? L’eventualità c’era. (LEGGI QUI LA CRONACA IN DIRETTA)

Eppure, nonostante l’aggravante fosse stata accolta già in sede di udienza preliminare e poi portata in dibattimento, questa è venuta lentamente a cadere fino al giorno della requisitoria del Pubblico Ministero, Viviana Di Palma, la scorsa settimana quando aveva formulato la richiesta di condanna a 21 anni e tre mesi di carcere.

Ore 13:40 del 14 settembre 2023: imputato presente; Tribunale di Campobasso, Corte d’Assise; il giudice Salvatore Casiello pronuncia il verdetto dopo quasi 4 ore di Camera di Consiglio e mette la parola fine al primo grado di giudizio di un caso di omicidio che quella notte di Natale 2021 turbò, scosse e fece riflettere un’intera regione anche se a Campobasso il riflesso fu devastante.

Durante la lettura del dispositivo il presidente della Corte decide di allontanare una ragazza che solleva un grido di disapprovazione.

24 dicembre 2021. Ore 23,30 – La vita di un giovane uomo, Cristian Micatrotta, 38 anni, geometra, calciatore amatoriale, venne spenta in via Giambattista Vico a Campobasso, da una coltellata al collo sferrata (ora lo dice anche il Primo Grado di giudizio) da un altro giovane uomo, Gianni o Giovanni De Vivo, 34 anni, al culmine di una lite furiosa scaturita (lo dicono gli atti) a causa di una presunta compravendita di droga non andata a buon fine.

Settembre 2022 inizia il processo. L’imputato De Vivo sceglie di essere presente quasi sempre ad ogni udienza in cui sono stati escussi testimoni di accusa, parte civile e difesa. Nella stessa aula sempre presenti amici e familiari della vittima e dell’imputato.

Quella terribile notte di Natale 2021, è stato accertato che Cristian, assieme a due amici (estranei all’accusa di omicidio, ma coinvolti nella lite), incontrò De Vivo. Dovevano chiarire i dettagli di una minima compravendita di cocaina e Micatrotta era solo un accompagnatore, quindi escluso dalla trattativa. Inizia la lite, spunta il coltello e poi la fine di una giovane vita.

Difficile ridurre in così poche frasi e parole l’inizio di un dramma che ha sconvolto amici e famiglie di vittima e presunto carnefice (almeno fino al terzo grado di giudizio).

Questa mattina, davanti al tribunale, mentre si stava aspettando l’epilogo dell’udienza, sono comparsi striscioni inneggianti alla richiesta di giustizia per Cristian.

All’esito della sentenza i tre avvocati di parte civile (Albino, D’Aloisio e Fiorda) si riservano di leggere le motivazioni per poi proporre o meno un giudizio di Appello. Mentre per gli avvocati difensori Prencipe e Stellato il secondo grado è scontato.

“Si tornerà in aula.”

Questa vicenda tragica ha scosso la comunità di Campobasso e oltre, portando alla luce domande difficili e emozioni profonde. Mentre il verdetto del primo grado di giudizio è stato emesso, l’attesa per il secondo grado si fa sentire, mentre familiari, amici e l’intera città cercano risposte e giustizia per Cristian Micatrotta.