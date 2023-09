Omicidio Micatrotta, l’accusa chiede 21 anni 3 mesi per De Vivo

Il pm Viviana Di Palma ha concluso poco fa (8 settembre 2023) la sua requisitoria. Non è stata contestata la “premeditazione”. C’è attesa per il verdetto. Ora tocca all’arringa della Difesa e agli interventi degli avvocati di parte civile

E’ questa la richiesta formulata dal pm Viviana Di Palma questa mattina al processo che vede imputato Gianni De Vivo per l’omicidio di Cristian Micatrotta avvenuto la notte di natale 2021 in via Vico a Campobasso.



La requisitoria del pubblico ministero è durata un’ora ed è servita, oltre a formulare la richiesta di condanna per omicidio volontario, anche a ripercorrere le fasi salienti di quella notte terribile quando la vita del 37enne Cristian Micatrotta venne spenta con una coltellata sferrata alla gola al culmine di una lite cui assistettero anche due amici della vittima.



Durante tutte le udienze precedentii sono stati ascoltati decine di testimoni della pubblica accusa, della difesa (affidata agli avvocati Prencipe e Stellato) e delle parti Civili rappresentate dagli avvocati Albino, Fiorda e D’Aloisio.



Il processo, che è ripreso oggi dopo la pausa estiva, dunque, volge al termine, anche se questa mattina sono attese le arringhe dei due difensori e degli interventi di parte civile.



La giuria popolare e il presidente della Corte, il giudice Salvatore Casiello, emetteranno un verdetto ma ancora non è dato sapere se nella stessa giornata di oggi o nelle ore successive.