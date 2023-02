Omicidio Micatrotta, la prima udienza in Corte d’Assise verso uno slittamento

Si prevede un probabile slittamento della prima udienza, prevista per domani domani 2 febbraio, del processo in Corte d’Assise a Campobasso a carico di Gianni De Vivo, il 34 enne campobassano imputato per l’omicidio di Cristian Micatrotta avvenuto la notte fra il 24 e il 25 dicembre del 2021 in via Vico a Campobasso.

Ciò a causa del lutto che ha colpito il giudice Salvatore Casiello che avrebbe dovuto presiedere all’udienza in qualità di Presidente del Tribunale di Campobasso. Il magistrato ha perso madre.

Il protocollo prevede che comunque la giuria popolare, i giudici a latere, la pubblica accusa, gli avvocati difensori e di parte civile entrino in aula in attesa della decisione di un probabile rinvio da parte del sostituto presidente che dovrebbe provvedere anche a fissare la data dell’inizio vero e proprio del processo.