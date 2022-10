Omicidio Micatrotta, il 17 novembre si decide sul rinvio a giudizio di De Vivo

Il 17 novembre 2022 sarà un giorno cruciale nel caso dell’omicidio del 38enne Cristian Micatrotta avvenuto nella notte della Vigilia di Natale 2021 a Campobasso. Per quella data, infatti, è fissata l’udienza preliminare in cui si deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio a carico dell’unico indagato in questo efferato fatto di cronaca che all’epoca sconvolse l’opinione pubblica molisana.



Sarà dunque il giorno in cui si inizierà a stabilire se mandare a processo il 34enne di Campobasso Gianni De Vivo, ovvero colui che, stando ai chiari riscontri investigativi, ha sferrato la coltellata mortale al collo del povero Micatrotta durante un banale litigio scaturito (cui erano presenti anche altre due persone, una delle quali indagate per rissa), come ha sempre inteso ricordare il capo della Procura di Campobasso, Nicola D’Angelo, per fatti legati ad una piccola vendita di droga.