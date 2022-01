Omicidio Micatrotta, ecco cosa ha detto l’avvocato dell’indagato (video)

Tre ore, tanto è durato l’interrogatorio di Gianni De Vivo questa mattina (31 gennaio) in carcere a Campobasso. L’avvocato Mariano Prencipe non ha potuto rivelare tutto il contenuto del colloquio che l’indagato ha avuto con il Procuratore D’Angelo, il Sostituto Sabusco e il gip D’Agnone, ma si tratta di un contributo importante alle indagini di un fatto di cronaca che la scorsa notte di Natale, ha scosso e inorridito la città di Campobasso. Quando Cristian Micatrotta, sulla rotonda di via Vico, nei pressi del Terminal bus, venne attinto da un fendente al collo sferrato con un coltello che non gli lasciò scampo. Ascoltiamo con attenzione le parole del legale subito dopo l’interrogatorio, voluto fra l’altro dallo stesso indagato per dare la sua versione dei fatti.