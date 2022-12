Omicidio in paese, donna uccide il marito durante una lite familiare

L’episodio ad un anno esatto dal ‘delitto di Natale’ avvenuto a Campobasso

E’ successo questa mattina a Santa Maria del Molise. Un uomo ha trovato la morte in casa nel corso di una violenta lite familiare con la moglie.

Al momento però sono ancora due le ipotesi, quella di una caduta violenta dell’uomo a terra, con una lesione mortale al cranio, oppure quella della moglie che lo uccide a bastonate per difendersi. Insomma, la dinamica esatta della lite è tutta da chiarire, per ora la donna, leggermente ferita anche lei, è piantonata dai carabinieri in ospedale mentre il cadavere del marito, dopo i rilievi della squadra scientifica dei carabinieri del colonnello Maresca, è stata trasportata all’ospedale di Isernia per l’autopsia.

La donna è Irma Forte, 66 anni, il marito si chiamava Carlo Giancola, 70 anni. La lite tra i due sarebbe nata da un banale contrasto familiare e poi sarebbe degenerata. Per ora la donna ancora non è imputata di alcun reato, il magistrato di turno, il procuratore Gaeta, vuol capire bene cosa sia accaduto, in base al rapporto degli uomini di Maresca che stanno sentendo testimoni e persone che conoscevano i due coniugi. Dal loro matrimonio erano nati due figli ed entrambi questa mattina stavano davanti casa, increduli per quello che era accaduto tra le mura domestiche. (redis)