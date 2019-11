Omicidio in carcere, testimoni in aula

Iniziate le deposizioni dei testi davanti alla Corte d’Assise. Due gli imputati per l’omicidio De Luca

Corte d’Assise di Campobasso, presidente Scarlato, seconda udienza del processo per omicidio nei confronti di due detenuti nel carcere di Isernia, accusati di essere i responsabili della morte di un altro recluso: Fabio De Luca, ucciso nel corso di un pestaggio in cella nel novembre del 2014. Gli imputati sono Francesco Formigli ed Elia Tatangelo. Nel corso del dibattimento sono stati ascoltati quattro testimoni dell’accusa e della parte civile. Gli agenti della Polizia Penitenziaria, in servizio il 5 novembre del 2014, e il medico di turno in carcere. Nessuna tra le loro deposizioni è servita a far luce davvero su quanto accaduto nella cella 110 del penitenziario isernino di Ponte San Leonardo, quando accadero i fatti che determinarono il decesso di Fabio De Luca, il detenuto 45enne che perse la vita a seguito dei traumi riportati in quella cella. L’accusa parla di pestaggio ad opera di altri tre detenuti, per la difesa, invece, la morte avvenne a causa di una caduta accidentale. Per quella morte sono stati accusati di omicidio volontario tre uomini, all’epoca detenuti nel carcere di Isernia. Dopo il rinvio a giudizio, Francesco Formigli e Elia Tatangelo sono attualmente imputati davanti alla Corte d’Assise di Campobasso. L’altro imputato, Aniello Sequino, ha scelto invece di essere giudicato con rito abbreviato dal Gup del tribunale di Isernia. Fabio De Luca giunse in gravi condizioni al Cardarelli il 5 novembre del 2014 dove morì dopo otto giorni di agonia. All’inizio l’ipotesi fu quella di una caduta accidentale dal letto a castello dove il 45enne salì per recuperare un oggetto. La Squadra Mobile di Campobasso, che condusse le indagini su delega della Procura di Isernia parse scettica fin da subito rispetto alla versione della caduta accidentale. Per gli investigatori le lesioni sul corpo della vittima erano incompatibili con una caduta accidentale. La Mobile visionò i filmati registrati sia prima dell’aggressione, sia nell’immediatezza dell’evento, analizzando in particolar modo il comportamento di un gruppo di detenuti campani. Fabio De Luca venne descritto come una persona particolarmente litigiosa. Il 45enne romano era stato arrestato per rapina ed era in carcere dopo aver aggredito la madre. La famiglia del De Luca, assistita l’avvocato isernino Salvatore Galeazzo, si è costituita parte civile e continua a chiedere verità e giustizia. Prossima udienza il 19 dicembre, quando saranno ascoltati altri cinque testimoni dell’accusa.