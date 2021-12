Omicidio di via Vico, indagato in tribunale sotto le strette misure Covid

Nella tarda mattinata l’inizio dell’interrogatorio di garanzia al 38enne nell’ambito del delitto avvenuto la notte del 24 dicembre a Campobasso

E’ arrivato alle 13.30 di oggi, 27 dicembre, sotto le massime restrizioni anti-Covid così come si può vedere dai video il 38enne Gianni De Vivo in tribunale a Campobasso per l’interrogatorio di garanzia.

L’uomo è indagato nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Cristian Micatrotta, avvenuto la notte del 24 dicembre in via Vico a Campobasso.

Le ultime indiscrezioni dicono che sia arrivato in una forma di protezione che lascia intendere che sia alto il rischio Covid.

I cellulari sono arrivati dal carcere di Benevento e solo nel tardo pomeriggio si saprà l’esito della decisione del Gip. L’interrogatorio di garanzia servirà a capire se il Gip confermerà l’ordinanza di custodia cautelare in carcere così come richiesto dalla Procura.

Nel frattempo vi alleghiamo l’intervista all’avvocato Mariano Prencipe che due ore fa ha rilasciato ai giornalisti.