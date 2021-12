Omicidio di via Vico, indagato in lacrime: si va verso la convalida del fermo (FOTO E VIDEO)

L’indagato Gianni De Vivo ha pianto durante tutto l’interrogatorio e si dice pentito

E’ terminato alle 14.40 l’interrogatorio di garanzia a carico di Gianni De Vivo accusato dell’omicidio di Cristian Micatrotta (QUI IL PRIMO ARTICOLO)

L’indagato non ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari, come consigliato dall’avvocato Mariano Prencipe ed è apparso molto turbato tanto da aver pianto durante tutto l’interrogatorio che è durato poco più di un’ora.

Adesso si è in attesa di conoscere le decisioni del Gip che dovrebbe convalidare il fermo dal quale scaturirà una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

In alto le prime impressioni dell’avvocato Mariano Prencipe subito dopo il trasferimento dal tribunale al carcere di Benevento dell’indagato per l’omicidio di via Vico.