Omicidio di Santa Maria del Molise, Irma Forte deve rimanere ai domiciliari

Resta ai domiciliari in casa del fratello Irma Forte, perché i suoi legali hanno presentato ricorso in Cassazione, dopo che il Riesame ha confermato la misura cautelare in carcere.

Intanto sono sette depositate le motivazioni del dispositivo con cui il Riesame – tre settimane fa – aveva accolto la linea della Procura di Isernia, che aveva richiesto la detenzione in carcere per Irma Forte al posto dei domiciliari.

Per i giudici del Tribunale di Campobasso, la ricostruzione dell’omicidio del marito sarebbe diversa da quella effettuata dalla donna e il delitto sarebbe efferato. Motivo per cui, in attesa del processo, il Riesame ha optato per la misura cautelare detentiva.