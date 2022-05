Omicidio di Romina, Pietro Ialongo resta in carcere: si è avvalso della facoltà di non rispondere

Pietro Ialongo, il 38enne di Cerro al Volturno, fermato per l’omicidio della sua ex fidanzata, Romina De Cesare, resta in carcere. Si è avvalso della facoltà di non rispondere e il fermo è stato tramutato in arresto, convalidato dal Gip Giuseppe Cairo. L’avvocato Vincenzo Mercolino, di Venafro, che lo difende, in attesa di leggere leggere le motivazioni del Gip, ha chiesto per il suo assistito l’attenuazione della misura cautelare: arresti domiciliari o trasferimento in una Remsa. L’avvocato avrebbe anche sollevato eccezioni sul modo con cui si è arrivati alla confessione dell’accusato. In quei primi momenti, Pietro non era in grado di sostenere un interrogatorio, che si è svolto senza un legale e senza avvisare i familiari. Ialongo era sconvolto, nudo, scalzo e a digiuno: una situazione che ha potuto incidere sulla consapevolezza delle dichiarazioni rese in quel momento. Probabilmente il legale punta sull’attenuante dell’incapacità di intendere e di volere. Nei prossimi giorni si conoscerà anche l’esito degli esami tossicologici che avranno un’importanza cruciale. “I familiari di Romina – ha detto intanto l’avvocato Danilo Leva – non cercano vendetta, ma risposte dalla giustizia al dolore che li affligge. Per quanto riguarda la difesa, in sinergia con la procura, faremo tutto quanto servirà per consentire l’accertamento della verità nei tempi più celeri possibili”.