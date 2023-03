Omicidio di Carlantino, il presunto assassino ha origini molisane

Antonio Carozza, 54 anni, è accusato dell’omicidio di sua moglie Petronilla De Santis

Ha attinenza con il Molise il terribile omicidio avvenuto ieri 9 marzo a Carlantino, piccolo centro in provincia di Foggia al confine col Molise. Antonio Carozza (in foto), 54 anni è accusato dell’assassinio di sua moglie, la 45enne Petronilla De Santis. E’ stato emesso nei confronti di Carozza un provvedimento di fermo, per omicidio volontario.

L’uomo ha tentato di ammazzarsi infliggendosi coltellate e poi lasciandosi cadere nel vuoto dal balcone di casa. Nonostante il suo quadro clinico sia in miglioramento (per i medici non sarebbe in pericolo di vita), l’uomo non ha ancora potuto conferire con i carabinieri incaricati delle indagini del caso.



Antonio Carozza è originario di Macchia Valfortore, paese di sua madre che è molto vicino a Carlantino.



L’episodio è avvenuto in una casa in via Cesare Battisti, dove la coppia vive con 4 figli, tre già maggiorenni, l’ultimo minore di 14 anni. Marito e moglie pare fossero soli quando sarebbe scoppiato il litigio: Carozza, secondo una prima ricostruzione, avrebbe afferrato un coltello e colpito la moglie. Numerosi i fendenti inferti. Per la moglie 45enne non c’è stato scampo. A quel punto, il 54enne avrebbe rivolto la lama contro di sé, procurandosi però ferite superficiali; poi ha spalancato il balcone di casa e si è lanciato nel tentativo di togliersi la vita.