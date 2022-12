Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Irma Forte, la 66enne di Santa Maria del Molise arrestata per l’omicidio del marito, Carlo Giancola. La donna è ancora sotto schoc ed è apparsa sconvolta per quanto accaduto. Nessuna novità sull’arma del delitto e neanche su data autopsia. L’avvocato Giuseppe De Rubertis ha rilasciato delle dichiarazioni dopo l’interrogatorio (vedi video).