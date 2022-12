Omicidio della Vigilia, Irma Forte confessa il delitto

Alla fine ha scelto di parlare, senza nascondersi dietro il diritto di non rispondere. Assistita dagli avvocati De Rubertis e Rivellino, Irma Forte ha ammesso di aver ferito mortalmente il marito nel corso dell’ennesima e tumultuosa lite familiare, la mattina della Vigilia di Natale. La donna di è detta preoccupata per i figli e pentita per quello che è successo, anche se le vessazioni su di lei andavano avanti da parecchio tempo. Possibili attenuanti, le circostanze della lite e dell’eventuale eccesso di legittima difesa. Ma se ne parlerà in futuro. Per ora conferma degli arresti, nell’attesa di sapere se sarà disposta per la 66enne Irma Forte la custodia cautelare in carcere.