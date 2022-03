Omicidio dei poliziotti Demengo e Rotta, sit in per “avere giustizia”: presente anche delegazione del Siap Molise

Si è svolto il 14 marzo il sit-in organizzato dal S.I.A.P. Napoli presso la piazza Pierluigi Rotta, antistante il Commissariato di Polizia di Pozzuoli, alla presenza del Presidente Nazionale del Sindacato di Polizia Francesco Tiani e del Dirigente Nazionale Vito Ventrella. Presente anche i vertici della Segreteria Provinciale di Campobasso, Isernia e il Segretario Regionale Molise Mario Patuto.

Il S.I.A.P., ha voluto sollecitare l’attenzione sul rischio che l’esito della nuova perizia a cui è stato sottoposto l’omicida dei colleghi, secondo cui l’assassino al momento del fatto non era capace di intendere e volere e quindi porterebbe Meran ad essere ai sensi dell’art. 88 del codice penale non imputabile e quindi non condannabile

In merito al sit-in in questione, il Segretario Generale Regionale Molise Mario Patuto dichiara “Non vogliamo vendetta ma giustizia e, la possibilità che la morte di due servitori dello Stato risulti impunita, è un dolore troppo grande che l’intera famiglia della Polizia di Stato non può sopportare”.