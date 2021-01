Omicidio Cucchi, la Procura fa appello e chiede 13 anni per il carabiniere molisano

Il procuratore generale di Roma, Roberto Cavallone, ha chiesto la conferma, con una maggiorazione della pena, per le condanne relative all’omicidio preterintenzionale di Stefano Cucchi. Nell’ambito del processo di appello il pg ha sollecitato una pena di 13 anni per i due carabinieri accusati del pestaggio: Alessio Di Bernardo (molisano, originario di Sesto Campano) e Raffaele D’Alessandro (in primo grado condannati a 12 anni) e di 4 anni e 6 mesi per il maresciallo Roberto Mandolini (3 anni e sei in primo grado). Chiesta, invece, l’assoluzione per Francesco Tedesco, il militare che con le sue

dichiarazioni ha fatto luce su quanto avvenuto nella caserma Casilina la notte dell’arresto.