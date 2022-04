Omicidio Cucchi, 12 anni al carabiniere molisano che si è costituito ad Isernia

Arriva la prima parola definitiva sulla morte di Stefano Cucchi: la corte di Cassazione ha condannato in via definitiva per omicidio preterintenzionale i carabinieri Alessio Di Bernardo, molisano di Sesto Campano, e Raffaele D’Alessandro: la pena passa da 13 a 12 anni di reclusione. Di Bernardo si e’ costituito ieri sera in carcere a Isernia.

La Suprema Corte ha stabilito, inoltre, che ci dovrà essere un nuovo processo di appello per i due carabinieri accusati di falso nell’ambito della morte del giovane geometra romano: l’appello bis è per Roberto Mandolini, che era stato condannato a 4 anni di reclusione e per Francesco Tedesco (il militare che ad un certo punto ha collaborato alle indagini) condannato a 2 anni e mezzo di carcere. Ma su queste due condanne c’è il rischio della prescrizione sull’appello bis, come ha confermato uno dei legali, Eugenio Pini.