Omicidio colposo, assolti in Appello i 5 soci dell’Associazione Volo Molise

L’avvocato Nicola Ceruli ha ottenuto oggi una importante assoluzione per un caso che, all’epoca del suo accadimento, fece molto scalpore in Molise. Era l’8 giugno del 2013 un piccolo aereo-scuola si schiantò al suolo nei pressi del campo volo di Campochiaro. I due piloti, Pasquale Falcione e Alberto De Vivo, purtroppo perirono nella collisione al suolo. Fu aperta un’inchiesta da parte dei Carabinieri di Bojano e la magistratura aprì un fascicolo per omicidio colposo a carico dei 5 soci dell’Associazione Volo Molise. In primo grado il giudice Scarlato condannò tutti a sei mesi di reclusione, sentenza che è stata ribaltata oggi in Corte d’Appello grazie alle motivazioni addotte dall’avvocato Cerulli che hanno convinto i giudici ad emettere il verdetto di assoluzione perché il fatto non sussiste.