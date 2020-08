Ombrelloni abbandonati sul litorale, raffiche di sequestri della Capitaneria

Non è la prima volta che accade e lo scorso anno la “retata” contro gli ombrelloni lasciati sulla spiaggia libera. E adesso c’è il nuovo giro di vite da parte della Capitaneria di Porto contro l’abbandono delle suppellettili in spiaggia. Come si ricorda, infatti, ombrelloni, sedie e giochi vari non possono essere lasciati dopo il tramonto sulla spiaggia. E la Capitaneria di Porto è intervenuta ancora una volta sul lungomare di Termoli sequestrando una quarantina di ombrelloni tutti sul litorale nord. Chiunque li rivolesse indietro ora dovrà pagare una sanzione alla Regione Molise.